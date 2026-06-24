La app de BBVA no se bloqueará si no se cumple con el registro de telefonía, antes del 1 de julio de 2026.

Así lo afirmó Hugo Nájera, Director General de Banca Minorista BBVA, en conferencia de prensa.

“Las aplicaciones no se van a bloquear. Lo que va a pasar es que no vas a tener datos y al no tener datos en esa línea, pues no puedes entrar a la aplicación. Vas entrar si tienes Wi-Fi. No es que nosotros vayamos a bloquear algo.” Hugo Nájera

¿Qué pasará con la app de BBVA por el registro de telefonía? Hugo Nájera lo explica

Hugo Nájera confirmó que BBVA no bloqueará su app bancaria para los usuarios que no den de alta su línea telefónica.

Sin embargo, afirmó que “por seguridad” lo más conveniente es que todos los usuarios lleven a cabo el registro, ya que es “relativamente fácil”.

“Mi recomendación es meterse en la página de las líneas telefónicas y hacerlo”, puntualizó.

App BBVA (Especial)

El directivo de BBVA aseguró que solo es un tema de seguridad y que no tiene otra connotación como algunos sostienen.

Conforme se acerca la fecha límite para registrar la línea telefónica crecen las dudas entre los usuarios sobre lo que sucederá con sus aplicaciones en casa de no hacerlo.

No obstante, Hugo Nájera dio cierta certidumbre a los clientes de BBVA al mencionar el impacto que habrá.

De cualquier manera, aunque la app de BBVA no esté bloqueada, tras el registro de líneas su uso será más complicado.

Los clientes bancarios deberán estar conectados a una red WiFi en todo momento para interactuar con la aplicación.

En ciertos lugares eso no será posible, por lo que no podrán realizar operaciones desde la app de BBVA, lo que les hará tener una experiencia de usuario limitada.