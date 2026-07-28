La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) anunció que, a partir del 15 de agosto de 2026, se impondrá un plazo de 72 horas para registrar la línea telefónica antes de que el servicio sea suspendido.

“Si tu número termina en cero, por ejemplo, tu plazo vence el 15 de agosto. Lo que ocurre a partir de esa fecha es que los usuarios tendrán un periodo de 72 horas o la opción de registrar la línea al realizar una recarga”. José Merino, titular de la ATDT

No todas las líneas vencerán 72 horas a partir del 15 de agosto, pues la fecha precisa dependerá del último dígito de tu teléfono, según confirmó el titular de la ATDT, José Merino.

líneas telefónicas (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Calendario por dígito para registrar líneas telefónicas

El nuevo calendario para las líneas de prepago indica que los plazos obligatorios dependen del último dígito de tu teléfono. Los primeros en vencer serán los que terminen en 0 y 1:

Agosto: 0 y 1

Septiembre: 2 y 3

Octubre: 4 y 5

Noviembre: 6 y 7

Diciembre: 8 y 9

Cuando se cumpla el plazo asignado a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no se hayan vinculado en las siguientes 72 horas.

Dan 72 horas para registrar la línea telefónica antes de suspender el servicio

¿Cómo registrar tu línea telefónica?

Para registrar tu línea telefónica antes de que te suspendan el servicio, únicamente debes realizar lo siguiente:

Entra al portal oficial de registro: Registra tu línea

Selecciona tu compañía telefónica (Telcel, AT&T, Movistar, BAIT, etc.)

Ingresa tu número de celular

Sube una fotografía de tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Tómate la selfie con el rostro despejado y en un lugar claro

Espera la confirmación de que tu línea quedó registrada

En el caso de las líneas con un plan telefónico, la ATDT señaló que ya no necesitan realizar el registro, pues este se llevó a cabo de forma automática.