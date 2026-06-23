¡Tómalo en cuenta! Telcel, AT&T y Movistar podrán cobrarte el pospago aunque tu línea telefónica esté bloqueada por no registrarla antes del 30 de junio.

De acuerdo con la Comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano, las obligaciones contractuales del usuario con los operadores “seguirán vigentes”, ya que es responsabilidad de los clientes vincular su línea telefónica.

Confirman que Telcel, AT&T y Movistar podrán cobrarte el pospago aunque tu línea esté bloqueada

La CRT reveló que Telcel, AT&T y Movistar cobrarán el uso de la línea pospago aunque no se haya registrado como solicitan las autoridades.

Es decir, que te seguirán apareciendo cargos en tu tarjeta bancaria por el servicio pospago pese a que ya no puedas realizar llamadas en tu línea telefónica.

Personas usando celular (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

A partir del 1 de julio 2026, las líneas que no hayan sido dadas de alta quedarán bloqueadas, pues la CRT no considera una prórroga.

Los únicos servicios que estarán habilitados después de la fecha límite de la vinculación de la línea telefónica serán:

Alerta sísmica

911

079

088

089

Llamadas a las compañías que dan el servicio de telefonía

Acceso a internet mediante el Wi-Fi y el uso de apps del dispositivo

Sin embargo, considera que tu servicio bancario sí podría verse afectado , ya que para validar operaciones o recuperar contraseñas se requieren SMS.

En el caso de las líneas de prepago, operaciones de carga de saldo también podrán realizarse aunque la línea esté bloqueada; sin embargo, no estarán disponibles para usarse.