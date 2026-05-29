El 30 de junio de 2026 vence el plazo para el registro de líneas telefónicas celulares ordenado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y hay quienes preguntan si habrá prórroga.

Ante las dudas sobre lo que pasará una vez que concluya el periodo para realizar el trámite, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ya emitió una respuesta contundente.

Cabe destacar que el procedimiento de registro de celulares puede completarse en línea y las autoridades han resaltado que tiene como objetivo combatir delitos como el caso de la extorsión.

Registro de líneas celulares (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

¿El registro de celulares tendrá prórroga?

A un mes de que se venza el plazo para completar el registro de celulares, poco más de 51 millones de líneas telefónicas móviles han llevado a cabo el trámite que es obligatorio.

Es decir que aunque el número de usuarios ya registrados sigue a la alza, aún hay 93 millones que no han cumplido con el proceso, por lo que ya hay quienes se preuntan si habrá prórroga.

Ante ello, Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, sentenció que el registro de celulares es un trámite obligatorio, debido a que se trata de un mandato legal.

“Es un plazo legal, está establecido en la ley. No lo tenemos sobre la mesa” Ricardo Castañeda. Director general de Política Regulatoria de la CRT

En consecuencia, advirtió que una vez que se llegue al 30 de junio, fecha límite del proceso, no habrá ningún tipo de prórroga o extensión del plazo para los usuarios activos.

Cabe destacar que las autoridades han señalado de forma insistente que en caso de no cumplir con el registro de celulares, las líneas serán suspendidas de manera temporal.

Registro de celulares (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Cómo hacer el registro de celulares?

Si eres uno de los 93 millones de usuarios que ha completo el registro de su celular, sigue estos pasos para que cumplas con el proceso y no corras el riesgo de perder tu línea: