La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que las líneas que cuentan con el servicio de pospago ya no necesitan ser registradas, pues la vinculación se hizo de manera automática.

A través de redes, la CRT explicó que las líneas de pospago ya cuentan con un titular identificado, debido a que para contratar este tipo de planes las telefónicas solicitan documentos y datos personales.

CRT revela que líneas de pospago ya fueron vinculadas automáticamente

A pocos días de la fecha límite para el registro telefónico, la CRT informó que se vinculó de manera automática las líneas de pospago, por lo que estos usuarios ya no deben rehacer el proceso.

CRT confirma vinculación automática de líneas de pospago en el registro telefónico (Captura de pantalla)

Dada la naturaleza del servicio, la CRT confirmó que las líneas de pospago ya fueron vinculadas, debido a la normativa para combatir delitos como:

Extorsión

Fraude telefónico

Secuestro

La CRT señaló que solicitar nuevamente los datos a usuarios de pospago generaría una carga administrativa innecesaria, pues las empresas ya cuentan con la documentación requerida para acreditar la identidad de sus clientes.

No obstante, los usuarios que cuenten con líneas de pospago deben verificar que la información registrada es correcta y actualizada, por lo que solicitan ingresar a registratulinea.crt.gob.mx para confirmarlo.

Cabe mencionar que esto no aplica para los servicios de prepago, quienes sí tendrán que hacer el registro telefónico antes del 30 de junio para evitar que su línea sea suspendida.