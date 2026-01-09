Norma Solano Rodríguez es una abogada con amplia experiencia en normatividad tecnológica y transformación digital. Su carrera ha estado vinculada con la administración pública y ha estado marcada por cargos en gobierno digital, política de conectividad y regulación tecnológica. Aquí te contamos quién es la cabeza de la CRT.

¿Quién es Norma Solano Rodríguez?

Noma Solano Rodríguez es una abogada y funcionaria pública mexicana designada como la primera Comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, el nuevo órgano regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión que entró en funciones el 17 de octubre de 2025, en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Durante su cargo al frente de la CRT se ha encargado de liderar la regulación, supervisión y promoción en el uso del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y recursos satelitales.

Asimismo, ha impulsado políticas para ampliar la conectividad, promover la inclusión digital y fomentar la inversión tecnológica en el país, además de promover iniciativas como descuentos en derechos de espectro y licitaciones para 5G programadas desde 2026.

¿Qué edad tiene Norma Solano Rodríguez?

No hay información pública sobre su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Norma Solano Rodríguez tiene esposo?

La información disponible sobre Norma Solano es únicamente sobre su trayectoria, por lo que se desconoce cuál es su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Norma Solano Rodríguez?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Norma Solano Rodríguez tiene hijos?

La vida personal de Norma Solano es privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Norma Solano Rodríguez?

Norma Solano cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, cuenta con una Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Además, realizó estudios de maestría en Derecho aunque en registros oficiales se reporta como trunco.

¿En qué ha trabajado Norma Solano Rodríguez?

Norma Solano Rodríguez tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, particularmente en temas relacionados con gobierno digital, normatividad tecnológica y políticas públicas de conectividad, en puestos como: