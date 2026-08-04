Rafael Gual Cosío es un ingeniero químico y director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). Con más de cuatro décadas de experiencia en el sector farmacéutico, se ha consolidado como uno de los principales representantes de la industria en México y ha participado en las discusiones sobre el abasto de medicamentos, regulación sanitaria e innovación farmacéutica.

¿Quién es Rafael Gual?

Rafael Gual Cosío es un ingeniero químico y directivo del sector farmacéutico mexicano. Desde abril de 2009 ocupa el cargo de director general de Canifarma, organismo que representa a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en México.

Durante su gestión en Canifarma ha encabezado el diálogo entre las empresas afiliadas y las autoridades federales en temas como el desabasto de medicamentos, las compras públicas, la regulación sanitaria y las inversiones en el sector salud.

¿Qué edad tiene Rafael Gual?

Rafael Gual Cosio nació en la Ciudad de México, México. En 2026, tiene aproximadamente 66 años de edad, ya que en 2024 en algunos medios se reportó que tenía 64 años.

¿Rafael Gual tiene hijos?

El director de Canifarma ha mantenido su vida personal en un perfil privado, por lo que se desconoce si tiene hijos y se conocen pocos detalles al respecto.

¿Qué estudios tiene Rafael Gual?

Rafael Gual estudió Ingeniería Química en la Universidad La Salle, donde cursó sus estudios entre 1978 y 1982. Posteriormente desarrolló su carrera profesional dentro de la industria farmacéutica.

¿En qué ha trabajado Rafael Gual?

El ingeniero Rafael Gual ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en la industria farmacéutica, acumulando más de 44 años de experiencia en el sector.

Entre los cargos más relevantes de su carrera destacan:

Más de 44 años: Trayectoria en la industria farmacéutica mexicana.

Trayectoria en la industria farmacéutica mexicana. 2009-presente: Director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Como director general de Canifarma, ha representado a más de 180 empresas afiliadas de los sectores de medicamentos humanos, veterinarios y dispositivos médicos en México.