Con la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estableció la creación de un registro de líneas telefónicas en todo el país, que deberá cumplirse durante el 2026.

Para ello, los usuarios de los servicios de telefonía móvil deberán cumplir con el registro que corresponde y acá te explicamos paso a paso cómo hacerlo para evitar que te suspendan el servicio.

Cómo registrar tu línea telefónica: así evitarás que te la suspendan en 2026

El registro de líneas telefónicas para la conformación de un padrón tiene que cumplirse en el 2026, y para ello, las empresas pondrán en marcha desde el 9 de enero el proceso para los usuarios.

Durante los 120 días posteriores, es decir hasta cerca del 9 de mayo de 2026, los usuarios deberán cumplir con el registro que consiste en los siguientes pasos:

Identifica tu operador, pues cada compañía será responsable de registrar las líneas con las que cuente

Reúne tus documentos, los cuales serán CURP, INE o pasaporte

Accede al canal de registro: ya sea por medio de plataformas digitales y app de tu operador o de ser el caso, módulos físicos autorizados

Captura y valida: Deberás ingresar tus datos como número de celular, CURP o identificación para el cruce de datos con RENAPO

Recibe comprobante: Al completar el registro recibirás un folio digital o constancia de alta

Registro de Usuarios telefonía móvil (Michelle Rojas / SDPNoticias)

¿Por qué se deben registrar las líneas telefónicas?

A partir del 9 de enero de 2026, iniciará el proceso de registro para cada línea telefónica a una persona física o moral, pues la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los lineamientos.

Por medio de un comunicado, la CRT explicó que el registro busca eliminar el anonimato en el uso de la línea telefónica, pues advirtió que es un factor que facilita la comisión de delitos en el país.

En ese sentido, el organismo explicó que el registro se debe realizar para restablecer la confianza en la telefonía celular y formalizar el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago.

"Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular"

Por otro lado, garantizó que la información de las líneas quedará bajo resguardo de las empresas de telefonía celular en cumplimiento estricto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Se debe resaltar que los lineamientos fueron aprobados por unanimidad tras integrar comentarios de la consulta pública, y entrarán en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2026.