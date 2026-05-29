Aeroméxico anunció que desde el 28 de mayo de 2026 restringe temporalmente el ingreso a México de pasajeros que hayan visitado Uganda, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo en los últimos 21 días, medida preventiva ante el brote de ébola en África.

La disposición de Aeroméxico, con vigencia inicial de 60 días, busca blindar a México frente al arribo masivo de turistas por el Mundial 2026.

Mexicanos podrán ingresar, pero bajo estricta vigilancia epidemiológica.

Viva y Volaris también aplican restricciones oficiales contra el brote de ébola.

Aeroméxico anuncia restricción de ingreso a México por brote de ébola

Ante el surgimiento de un brote de ébola en África, el Gobierno de México ha elevado el nivel de riesgo sanitario y establecido restricciones de entrada al país.

Aeroméxico emite alerta por restricciones de ingreso a México (@Aeromexico / X )

Aeroméxico restringe ingreso a sus vuelos de pasajeros que hayan estado en países afectados por el brote de ébola durante los últimos 21 días:

Uganda

La República Democrática del Congo

Sudán del Sur

Esta medida preventiva, con una vigencia inicial de 60 días, buscan blindar el territorio nacional frente a la llegada masiva de turistas por el Mundial de Futbol 2026.

Sin embargo, los ciudadanos que posean un pasaporte mexicano están libres de esta prohibición y pueden entrar al territorio nacional sin inconvenientes.

Aunque deberán someterse a una estrecha vigilancia epidemiológica y protocolos de aislamiento al aterrizar.

Gobierno de México emite disposiciones oficiales para establecer un cerco sanitario preventivo ante el brote de ébola

Aeroméxico señaló que estas acciones se toman por disposición oficial del Gobierno de México para evitar la propagación del virus.

Esta decisión se tomó en el contexto de un aumento en el nivel de riesgo por ébola reportado por las autoridades de salud, especialmente ante la proximidad del Mundial 2026.

Las autoridades sanitarias coordinan esfuerzos con Estados Unidos y Canadá para implementar filtros de salud rigurosos en los puntos de acceso internacional.

Además de Aeroméxico, las otras aerolíneas mexicanas que están aplicando estas restricciones son Viva Aerobus y Volaris.

Como parte de la vigilancia epidemiológica reforzada en todos los puntos de entrada internacionales, el gobierno federal de México ha instruido el monitoreo de los siguientes síntomas específicos para detectar de forma oportuna posibles casos de ébola:

Fiebre alta.

Debilidad intensa.

Dolor muscular

Además de la detección de estos síntomas físicos, los filtros sanitarios en los aeropuertos realizarán una revisión documental y del itinerario de los pasajeros.

Esta medida busca identificar si los viajeros han permanecido o transitado por Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días, incluso si llegan a México procedentes de otros destinos como Europa.