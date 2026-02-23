Andrés Conesa Labastida es un economista y ejecutivo de alto nivel que ha fungido como Director General (CEO) de Aeroméxico desde 2005.

Bajo su liderazgo, la empresa no solo superó procesos de reestructura financiera crítica, sino que se ha posicionado como una de las aerolíneas más eficientes y sostenibles del mundo.

¿Quién es Andrés Conesa?

Andrés Conesa Labastida es reconocido como un estratega financiero con una trayectoria que combina el servicio público de alto nivel y la dirección corporativa. Antes de enfocarse en la aviación, fue una pieza clave en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A lo largo de su gestión, ha sido elogiado por la eficiencia operativa de la aerolínea, aunque su carrera no ha estado exenta de turbulencias. En el pasado, enfrentó cuestionamientos de sindicatos relacionados con la venta de activos tras la quiebra de Mexicana de Aviación, situaciones que ha sorteado manteniendo a Aeroméxico como la principal opción de conectividad para el país.

¿Qué edad tiene Andrés Conesa?

Andrés Conesa Labastida nació el 15 de junio de 1969; por lo tanto, en febrero de 2026, el directivo tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Andrés Conesa?

Andrés Conesa se separó de Lorena Ochoa en 2025 tras 15 años de matrimonio, manteniendo una relación cordial centrada en la crianza de sus hijos.

¿Qué signo zodiacal es Andrés Conesa?

Al haber nacido el 15 de junio, el signo zodiacal de Andrés Conesa Labastida es Géminis. Este signo se caracteriza por su adaptabilidad, curiosidad intelectual y grandes habilidades comunicativas.

¿Andrés Conesa tiene hijos?

Andrés Conesa Labastida tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Lorena Ochoa. La crianza de sus hijos es, según ha declarado, su prioridad personal fuera del ámbito ejecutivo.

¿Qué estudió Andrés Conesa?

Andrés Conesa estudió economía en el ITAM y obtuvo un doctorado en Economía en el MIT, con becas Fulbright y MacArthur, además del Premio Nacional de Economía Banamex en 1997.

¿En qué ha trabajado Andrés Conesa?

El perfil profesional de Andrés Conesa Labastida destaca por su evolución desde la economía nacional hasta consolidarse como el CEO de Aeroméxico, superando con éxito diversos desafíos en la industria.