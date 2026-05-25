En los próximos días se anunciarán las medidas sanitarias que se tomarán en México ante la llegada de la selección de la República Democrática del Congo, donde actualmente se vive un brote de ébola, informó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Mediante su conferencia mañanera, Sheinbaum, de 63 años de edad, anunció que la Secretaría de Salud trabaja de manera coordinada con las autoridades sanitarias para evitar contagios durante el Mundial 2026.

Razón por la que se aplicarán filtros sanitarios especiales y medidas epidemiológicas que permitirán el ingreso de selecciones provenientes de países con alertas sanitarias.

“Si hay problemas de enfermedad contagiosa, hay que tomar medidas, filtros sanitarios que garanticen que no van contagiar en México” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Adelantó que el secretario de Salud, David Kershenobich, de 83 años de edad, será quien brinde los detalles sobre estas medidas sanitarias.

Y aclaró que no se trata de evitar que la selección de la República Democrática del Congo y personas de África, viajen, sino de prevenir y tomar precauciones ante una posible exposición.

“No quiere decir que no puedan viajar, sino (que lo hagan) con todas las medidas necesarias que tienen que hacerse” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Selección del Congo jugará en México como parte del Mundial 2026

La selección de la República Democrática del Congo es una de los 48 equipos que jugarán en el Mundial 2026, evento deportivo que iniciará el próximo primero de junio.

Tras derrotar a Jamaica, la selección del Congo forma parte del Grupo K por lo que regresará a Jalisco, para enfrentarse a Colombia.

El encuentro está programado para el próximo 23 de junio en el Estadio Guadalajara.

Posteriormente, la selección de la República Democrática del Congo se trasladará a Atlanta para su encuentro con Ubekistán, fechado para el 27 de junio.

Previo a su llegada a México, desde Houston, donde la selección del Congo se medirá con Portugal, se anunciarán las medidas y filtros sanitarios a tomar para la evitar contagios por ébola.