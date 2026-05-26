A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que México no registra casos de ébola y que el riesgo de propagación para el país es “muy bajo”.

David Kershenobich explicó que, aunque el brote de ébola permanece activo en regiones de África como República Democrática del Congo, Uganda y zonas bajo vigilancia relacionadas con Sudán del Sur, las autoridades de México ya implementan medidas preventivas.

México activa protocolos contra ébola; Kershenobich ve riesgo “muy bajo”

Durante la conferencia de este martes 26 de mayo, el secretario de Salud David Kershenobich afirmó que el riesgo de propagación de ébola y sus síntomas en México es “muy bajo” ante el brote actual en República Democrática del Congo y Uganda.

El titular de Salud también aclaró que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, como ocurrió con el Covid-19, sino mediante contacto con fluidos y secreciones de personas infectadas.

Por ello, las autoridades recomendaron que quienes hayan estado en los últimos 21 días en países afectados por el ébola reconsideren o reprogramen sus viajes hacia México mientras continúa la emergencia sanitaria internacional.

Kershenobich afirmó que México mantiene protocolos específicos para garantizar la seguridad sanitaria de visitantes ante el brote del ébola y ciudadanos durante el Mundial 2026, en coordinación con autoridades internacionales y el sector aeroportuario.

Además, David Kershenobich insistió en que el monitoreo epidemiológico continuará activo para detectar oportunamente cualquier caso sospechoso de ébola.