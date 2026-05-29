México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones del Mundial 2026, anunciaron medidas sanitarias para viajeros procedentes de regiones africanas de alto riesgo por el virus del Ébola Bundibugyo, con el objetivo de salvaguardar la salud de millones de aficionados, atletas y turistas que llegarán a Norteamérica.

Las autoridades destacaron que estas acciones no afectarán el flujo normal de comercio y viajes entre las tres naciones, pero priorizarán la vigilancia epidemiológica para evitar cualquier riesgo de contagio o síntomas del ébola durante la Copa del Mundo 2026, que inicia en junio.

Habrá protocolos sanitarios en aeropuertos y fronteras durante el Mundial 2026

Los países anfitriones del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá emitieron un anuncio en donde revelaron las medidas sanitarias para viajeros de regiones africanas de alto riesgo de Ébola, enfocadas en proteger a quienes participen durante el evento deportivo más grande del mundo.

Cabe recordar que actualmente existe un brote activo de Ébola por el virus Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, declarado emergencia de salud pública internacional por la OMS en mayo de 2026, con más de mil casos sospechosos y cientos de muertes.

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

En el caso de México, el secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que se fortalecerá la vigilancia en coordinación trilateral, especialmente porque la selección de la República Democrática del Congo jugará partidos en estadios mexicanos y estadounidenses.

Entre algunas de las medidas que se incluirán durante el Mundial 2026 por los países anfitriones, están:

Campañas de información

Capacitación para personal aeroportuario y de salud

Vigilancia epidemiológica reforzada en aeropuertos internacionales y puntos fronterizos.

Filtros sanitarios en terminales aéreas: revisión de historial de viaje especialmente los últimos 21 días, cuestionarios de síntomas, toma de temperatura y evaluación de riesgo.

Seguimiento y monitoreo a viajeros de zonas de riesgo principalmente República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Protocolos de aislamiento inmediato para casos sospechosos.

Mientras tanto, la Ciudad de México ya activó protocolos específicos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y las autoridades reiteran que no hay casos en Norteamérica y llaman a la calma, pero mantienen la alerta máxima.

Se analizaron cientos de muestras de sangre de pacientes del virus. Foto/AP

Asimismo, en México se implementarán:

Filtros sanitarios en todos los aeropuertos internacionales con énfasis en el AICM.

Recomendación de evitar viajes a zonas afectadas.

Cuarentena de 21 días recomendada para llegados de países de alto riesgo.

Revisión documental e itinerarios de pasajeros.

Coordinación trilateral con énfasis en los partidos de la selección de la RDC en estadios mexicanos.

En Estados Unidos:

Restricciones de entrada: prohibición temporal a no ciudadanos y residentes que hayan estado en zonas de riesgo en las últimas semanas.

Cribado reforzado en aeropuertos designados como Atlanta, Houston o Dulles para viajeros recientes de las áreas afectadas.

Protocolos especiales para la selección de la RDC incluyendo posible aislamiento previo.

En Canadá:

Prohibición de entrada a residentes de RDC, Uganda y Sudán del Sur por 90 días.

Cuarentena obligatoria de 21 días para ciudadanos, residentes permanentes y otros extranjeros que hayan visitado zonas afectadas sin síntomas.

<span>Una enfermera que estuvo en Sierra Leona fue puesta en aislamiento en un hospital de la ciudad de Glasgow.</span>

Con información de Reuters.