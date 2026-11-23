Jensen Huang ha sido restituido como CEO de Nvidia, confirmó la junta directiva de la empresa, tras los informes del Gobierno de Estados Unidos quienes aseguraron que no representa ningún riesgo para la seguridad nacional.

“La Junta Directiva votó por unanimidad para reintegrar al Sr. Huang después de una serie de discusiones y reuniones con el Sr. Huang, después de lo cual la Junta estaba satisfecha con respecto a la franqueza y la capacidad del Sr. Huang para dirigir Nvidia. En el proceso de llegar a su decisión, la Junta recibió información de altos niveles del gobierno de los Estados Unidos, y sobre la base de esa información, la Junta confía en que la reincorporación del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”. Nvidia

Además de volver a la cabeza de Nvidia, Jensen Huang también regresará a la junta directiva de la compañía.

Jensen Huang regresa a Nvidia “con la mayor humildad y compromiso renovado”

Tras ser restituido, Jensen Huang se dijo honrado por regresar y tener la confianza de Nvidia, aseguran que regresa “con la mayor humildad y compromiso renovado”.

“También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de toda la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”. Jensen Huang

Asimismo, Jensen Huang reconoció el trabajo interino de Colette Kress, quien volverá a tomar su cargo como directora financiera en Nvidia; así como el apoyo del presidente de la junta, Harvey C. Jones.

Jensen Huang concluyó su mensaje asegurando estar “agradecido por el amor y el apoyo de mi familia. No puedo esperar a volver al trabajo”, finalizó.

Restitución de Jensen Huang en Nvidia es correcta, reacciona Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya reaccionó a la restitución de Jensen Huang, asegurando que fue la “decisión correcta y adecuada” de Nvidia.

“El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el Éxito y la Prosperidad no solo de la Empresa, sino de la Economía Estadounidense”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Asimismo, Trump refrendó que para el Gobierno de los Estados Unidos, el empresario tecnológico Jensen Huang no representa algún riesgo para la seguridad nacional de México.