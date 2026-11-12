Colette Kress es la ejecutiva en finanzas y tecnología que ha sido nombrada como la nueva CEO de Nvidia.

Luego de la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras el escándalo de infidelidad.

La nueva CEO de Nvidia asumirá el cargo de forma interina, mientras la junta decide un reemplazo fijo; Colette Kress era la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la empresa de software.

¿Quién es Colette Kress?

Colette Kress es una ejecutiva en finanzas y tecnología estadounidense que nació en 1967 con amplia presencia en el sector.

Actualmente Colette Kress llama la atención al ser nueva CEO interina de Nvidia ante el escándalo de su fundador, Jensen Huang.

¿Quién es Colette Kress, nueva CEO de Nvidia? (especial )

¿Qué edad tiene Colette Kress, nueva CEO de Nvidia?

Colette Kress, nueva CEO de Nvidia tiene 59 años de edad.

¿Quién es el esposo de Colette Kress?

Colette Kress está casada con David Kress, un ejecutivo retirado del sector tecnológico y marketing empresarial.

¿De qué signo zodiacal es Colette Kress, nueva CEO de Nvidia?

Se desconoce el signo zodiacal de Colette Kress al no tener información precisa de su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Colette Kress?

Se sabe que Colette Kress tiene dos hijos varones.

¿Qué estudió Colette Kress, nueva CEO de Nvidia?

Colette Kress estudió Finanzas en la Universidad de Arizona, además de contar con una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur con sede en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Colette Kress?

Colette Kress tiene una amplia experiencia en el sector financiero tecnológico, lo que la ha hecho ocupar cargos en: