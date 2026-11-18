La junta directiva de Nvidia descartó reincorporar a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, luego de aceptar su renuncia el pasado 11 de noviembre de 2026.

“Jensen renunció a su cargo en NVIDIA y la junta directiva aceptó su renuncia. La junta directiva ha decidido no reincorporar a Jensen. Esa es nuestra declaración y lo que la junta directiva ha decidido hacer. Queremos pensar ahora mismo en hacer crecer nuestro negocio. Queremos crecer en todo lo que tenemos que hacer con nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros accionistas, y en eso nos vamos a centrar de ahora en adelante” Colette Kress, directora ejecutiva interina de Nvidia

La decisión fue confirmada durante la presentación de resultados financieros de Nvidia, fabricante de chips, en la que participaron su directora ejecutiva interina, Colette Kress, y el presidente del consejo, Harvey C. Jones.

La salida de Jensen Huang, quien encabezó Nvidia durante 33 años, abrió un proceso de sucesión que contempla candidatos internos y externos; sin embargo, el presidente de la junta descartó la posibilidad de que el cofundador regrese al puesto.

Colette Kress fija el rumbo de Nvidia tras la salida de Jensen Huang

Colette Kress, quien también se desempeña como directora financiera de Nvidia, señaló que la prioridad de la compañía será impulsar sus operaciones y fortalecer la relación con sus empleados, clientes y accionistas.

La ejecutiva busca mantener la continuidad del negocio de Nvidia en medio de la incertidumbre generada por la salida de Jensen Huang y el escrutinio sobre la empresa.

La renuncia de Jensen Huang ocurrió después de que trascendieran reportes sobre presuntas relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empleada de Nvidia y otra con una mujer señalada como presunta espía china, situación que también atrajo la atención de las autoridades estadounidenses.

Pese a la crisis directiva, Nvidia mantiene su apuesta por la inteligencia artificial y reportó resultados financieros superiores a las expectativas del mercado, por lo que de momento, la compañía ahora enfrenta el desafío de encontrar un liderazgo permanente sin depender del regreso de su fundador, Jensen Huang.