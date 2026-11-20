Donald Trump vendió acciones de Nvidia por un monto de entre 500 mil y un millón de dólares (9 millones 532 mil 020 pesos y 19 millones 064 mil 040 pesos) el 21 de agosto de 2026.

Esto semanas antes de que se hicieran públicos los señalamientos contra Jensen Huang, entonces director ejecutivo de Nvidia, por su presunta relación sentimental con una mujer acusada de espionaje para China.

La operación de Donald Trump quedó registrada en una declaración financiera presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos (OGE, por sus siglas en inglés), documento que también reveló que Trump realizó otras transacciones con títulos de Nvidia durante ese mismo mes.

Trump vendió acciones de Nvidia antes de revelarse el escándalo de Jensen Huang

El movimiento financiero de Donald Trump cobró relevancia después de que el 29 de octubre de 2026 se difundieran reportes sobre los presuntos vínculos de Jensen Huang con una mujer señalada por autoridades estadounidenses como sospechosa de espionaje para China.

Sin embargo, los registros también muestran que Trump compró acciones de Nvidia por hasta 1.6 millones de dólares durante agosto, por lo que no se trató de una salida completa de sus inversiones en la compañía.

Nvidia descarta reinstalar a Jensen Huang como CEO; Colette Kress confirma decisión de la junta directiva (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Además, la declaración financiera de Donald Trump más reciente reveló que durante septiembre volvió a comprar acciones de Nvidia por hasta 265 mil dólares y vendió títulos por un máximo de 15 mil dólares.

La Casa Blanca ha señalado que las inversiones de Donald Trump son administradas por instituciones financieras independientes y que Trump no participa en las decisiones de compra o venta.

Hasta ahora, los documentos no demuestran que el presidente tuviera conocimiento anticipado de los señalamientos contra Jensen Huang y la supuesta espía china.