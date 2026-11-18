Nvidia suspendió los envíos a China de sus chips de inteligencia artificial de la familia Hopper, pese a contar con licencias estadounidenses para comercializar estos procesadores.

La directora ejecutiva interina, Colette Kress, informó que la empresa vendió productos autorizados por 2 mil 400 millones de dólares durante el trimestre concluido el 25 de octubre.

Sin embargo, la compañía no contempla nuevos envíos actualmente y no explicó los motivos de la interrupción ni si será permanente, según declaró durante una llamada con analistas.

¿Por qué Nvidia detuvo los envíos de chips de IA a China?

Los procesadores Hopper incluyen el H200, utilizado para entrenar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial, por lo que son relevantes para centros de datos.

Estados Unidos estableció controles de exportación en 2022 y posteriormente limitó el acceso chino a estos componentes, aunque después flexibilizó algunas condiciones para ciertas ventas.

Nvidia suspende el envío a China de chips de IA autorizados por Estados Unidos (Michelle Rojas)

Tras una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping el año pasado, Washington abrió la posibilidad de vender procesadores H200 a clientes chinos previamente autorizados.

En enero, el gobierno estadounidense permitió revisar individualmente las solicitudes de exportación, sujetas a condiciones de seguridad y a un arancel del 25 por ciento.

Entre las compañías chinas autorizadas para adquirir estos procesadores figuran Alibaba, Tencent y ByteDance, propietaria de TikTok, de acuerdo con reportes previos de Reuters.

Sin embargo, Pekín también ha restringido las importaciones mientras impulsa el desarrollo de tecnología propia y busca reducir su dependencia de proveedores estadounidenses en el sector.

Reuters informó que cerca de 600 mil chips H200 permanecían almacenados en Hong Kong, a la espera de autorización para ingresar a China continental.