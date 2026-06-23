Autoridades de seguridad detuvieron en el estado de Nayarit a Carlos “N”, sobrino de “El Jardinero” y uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta entidad.

La Fiscalía de Nayarit informó este martes 23 de junio sobre la captura del sobrino de “El Jardinero” durante un operativo conjunto con elementos de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.

Detienen al sobrino de “El Jardinero”, presunto operador del CJNG, en Nayarit

Elementos de seguridad capturaron a un hombre identificado como sobrino de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien habría desempeñado funciones clave dentro del CJNG.

Vinculan a proceso a “El Jardinero” del CJNG por armas de uso exclusivo del Ejército (Michelle Rojas)

Junto al sobrino de “El Jardinero” también fueron detenidos Gabriel ‘N’ y José Carlos ‘N’ por el delito de posesión de armas de fuego y explosivos con fines de venta, así como por el de encubrimiento por receptación.

La captura de Carlos “N” se da a casi dos meses de la captura de su tío Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, lo que representa un nuevo golpe a la estructura operativa vinculada al CJNG.

Las investigaciones indican que “El Jardinero” era un operador clave dentro de la estructura criminal del CJNG, incluyendo labores de coordinación operativa y seguridad para la organización.

Asimismo, las autoridades mantienen operativos en la zona para localizar a otros posibles colaboradores relacionados con el CJNG y fortalecer las investigaciones abiertas en torno a sus redes de operación.