Un presunto comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscó a elementos de seguridad en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, provocando uno de los ataques más graves contra corporaciones estatales en semanas recientes.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Zacapu-Nahuatzen, a la altura de la comunidad de La Mojonera, donde los uniformados fueron atacados en al menos dos agresiones armadas consecutivas.

La ofensiva fue repelida por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, mientras fuerzas federales reforzaron la zona. El saldo preliminar reporta 5 fallecidos y 10 heridos, algunos trasladados vía aérea para atención médica.

SSP de Michoacán despliega operativo tras agresión armada en La Mojonera

La SSP de Michoacán lamentó los hechos mediante un comunicado difundido en redes sociales y expresó solidaridad con las familias de los agentes afectados.

La dependencia confirmó de manera preliminar el fallecimiento de 5 integrantes de la Guardia Civil y reportó además a otros 5 elementos lesionados.

Guardia Civil (SSP MICHOACÁN @SSeguridad_Mich)

Las autoridades estatales señalaron que mantienen coordinación permanente con corporaciones federales para fortalecer la presencia operativa y localizar a los responsables del ataque.

Tras la agresión, contingentes de seguridad fueron movilizados hacia la región para brindar apoyo a los oficiales desplegados en el municipio.

La Mojonera se ubica en una zona de pueblos originarios donde históricamente han existido disputas relacionadas con actividades delictivas y control territorial.

Los agentes lesionados recibieron atención inicial en el lugar antes de ser canalizados a centros hospitalarios especializados para continuar con su recuperación.

Hasta el momento continúan las investigaciones sobre la emboscada, mientras las autoridades mantienen operativos de búsqueda para identificar y capturar a los agresores.