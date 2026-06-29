Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aclaró que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), no volverá a ocupar un cargo público ni será nombrado dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de las acusaciones por violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.

“No, ninguno. No, no, no, ya no” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia matutina de este lunes 29 de junio de 2026, Sheinbaum explicó que el exfuncionario ya no será incorporado a la CFE tras el caso de violencia de género que enfrenta.

Sheinbaum cierra la puerta a Víctor Rodríguez Padilla en la CFE

La presidenta precisó que el nombramiento que estaba previsto para Víctor Rodríguez Padilla en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias de la CFE quedó cancelado.

El exdirector de Pemex sería incorporado a este organismo dedicado a la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias, como la energía solar, eólica y geotérmica. Sin embargo, tras las acusaciones en su contra por violencia contra la mujer, el nombramiento quedó sin efecto.

Sheinbaum explicó que el documento aún no había sido firmado debido al proceso administrativo correspondiente, por lo que decidió no concretarlo tras conocerse el caso.

Asimismo, informó que Víctor Alejandro Salcido González permanecerá como director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

“Por cierto, quiero aclarar, porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, digo lo íbamos porque él ya había anunciado en el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la CFE, bueno del Gobierno federal su entrada. Yo no había firmado porque lleva un trámite la firma del nombramiento. Entonces yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Bueno, ya no hay nombramiento y, mientras tanto, vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum promete “cero impunidad” en el caso de Víctor Rodríguez Padilla

En el mismo tema, Claudia Sheinbaum reiteró que en su gobierno habrá “cero impunidad” en los casos de violencia contra las mujeres y sostuvo que la ley debe aplicarse sin excepciones.

La mandataria afirmó que el caso de Víctor Rodríguez Padilla será tratado bajo ese principio y que no habrá trato preferencial para ningún exfuncionario.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad. ¡Que se aplique la ley!, como en todo. Nosotros somos juaristas: la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, señaló la presidenta.