La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la recapturan de Alejandro Mazatán, quien quedó libre en 2024, luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela liberó al presunto violador de una menor el Estado de México porque la niña de 4 años no precisó la agresión.

“La Fiscalía de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito, colaboró con autoridades del Estado de México para cumplimentar una orden de reaprehensión contra Alejandro “N”, requerido dentro de un proceso penal por el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad”.“ Fiscalía General del Estado de Querétaro

Asimismo, se precisó que la recapturan de Alejandro Mazatán se realizó tras un operativo coordinado entre las Fiscalías de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Querétaro, tras una orden de aprehensión derivada de investigaciones que mantiene la Fiscalía mexiquense .

Recapturan a Alejandro Mazatán; quedó libre porque niña de 4 años no precisó la agresión (Especial)

Alejandro Mazatán queda a disposición de la Fiscalía del Estado de México tras su recaptura

Tras la recapturan de Alejandro Mazatán, el imputado ha quedado a disposición de las autoridades del Estado de México, quienes continuarán con el proceso penal correspondiente.

Proceso en el que se determinarán las acciones legales en contra de Alejandro Mazatán por abuso sexual a una menor

Caso que causó gran indignación, pues Alejandro Mazatán habría hecho tocamientos a una niña de 4 años, misma que fuera su sobrina, sin embargo, quedó asueto en febrero de 2024, luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela precisó que la pequeña no mencionó ni el lugar, día y hora.

Tras esto, en mayo de 2024, las magistradas Cecilia Moreno Luna, Norma Angélica Delgado Chávez y Elizabeth Rodríguez Cañedo analizaron el expediente del caso de Alejandro Mazatán, por lo que le revocaron la libertad del acusado.

Esto al determinar que el juez de primera instancia cometió un error y declararon a Alejandro Mazatán culpable del delito de abuso sexual, ordenando que fuera capturado nuevamente para cumplir con su condena.