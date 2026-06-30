Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena resaltó la valentía de María Felicia Jiménez por denunciar a Víctor Rodríguez Padilla.

“Yo resaltaría la valentía de María Felicia, que publicó este video, que alzó la voz”. Citlalli Hernández, extitular de la Secretaría de las Mujeres

Como exsecretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández señaló que además de condenar la violencia ejercida por Víctor Rodríguez Padilla, también se debe dejar de normalizar.

En conferencia de prensa previa, Citlalli Hernández también había destacado la denuncia de María Felicia Jiménez y su solicitud de auxilio, pese a que su violentador fue funcionario federal.

Citlalli Hernández respalda a María Felicia Jiménez por denunciar a Víctor Rodríguez Padilla

Citlalli Hernández resaltó tanto la valentía de María Felicia Jiménez de denunciar y compartir el video de la agresión, además de su confianza en Claudia Sheinbaum.

María Felicia Jiménez Lavie (Redes sociales)

En entrevista con Pamela Cerdeira, Citlalli Hernández compartió sus reflexiones sobre la denuncia, que afirmó, debemos acostumbrarnos a que sea quien sea, no puede quedar impune.

Declaró que hay una agravante, en que la violencia en cualquiera de sus formas sea un funcionario público, por lo que debe haber una respuesta más contundente.

Ya que a consideración de Citlalli Hernández, seguramente otras mujeres esposas de funcionarios sufrieron violencia pero callaron por miedo a la complicidad con las autoridades.

La exsecretaria de las Mujeres también destacó que dicha dependencia se puso en acción de manera inmediata y está dando todo su acompañamiento a María Felicia Jiménez.

Citlalli Hernández explica cargo de Víctor Rodríguez Padilla en el INEEL

Ante la agravante contra los funcionarios públicos, Citlalli Hernández también señaló que Víctor Rodríguez Padilla pudo estar en funciones pero no era titular del INEEL.

Explicó en el mismo tenor de que pese al nombramiento de Laura Itzel Castillo frente a la Secretaría de las Mujeres, aunque a nivel administrativo todavía no llega al cargo.

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) ya había mencionado este punto desde que se dio a conocer el video, aunque se debería considerar.

Esto debido a que Víctor Rodríguez Padilla habría utilizado su posición para amedrentar a María Felicia Jiménez, además de ejercer violencia patrimonial.