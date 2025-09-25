Silem García Peña, ex regidor de Xalapa, cuenta con una orden de aprehensión por su vínculo con la iglesia de La Luz del Mundo; se encuentra prófugo.

García Peña estaría relacionado con la red de abuso y tráfico sexual infantil de Naasón Joaquín García, de acuerdo con las averiguaciones.

¿Quién es Silem García Peña?

Silem García Peña, ex regidor de Xalapa, y militante de Movimiento Ciudadano, cuenta con una orden de aprehensión internacional emitida por la Interpol por su presunta relación con la red de delitos sexuales de Naasón Joaquín García.

Sin embargo, al momento no se tiene conocimiento sobre su paradero, por lo que se le considera prófugo desde el 13 de septiembre, cuando se dio a conocer que era buscado por el gobierno de Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Silem García Peña?

Silem García Peña nació el 21 de diciembre de 1981, por lo que actualmente tiene 43 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Silem García Peña?

Debido a que su cumpleaños es el 21 de diciembre, Silem García Peña nació bajo el signo de sagitario.

¿Silem García Peña tiene esposa?

Silem García Peña sí tiene esposa, pues está casado con Zabdy Asmaveth Quezada, actual regidora del ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.

¿Silem García Peña tiene hijos?

Silem García Peña y Zabdy Asmaveth Quezada tienen al menos una hija.

¿Qué estudió Silem García Peña?

De acuerdo con los registros de Movimiento Ciudadano, Silem García Peña tiene una maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo de la Universidad de Xalapa

¿Cuál es la trayectoria de Silem García Peña?

Silem García Peña, ex regidor de Xalapa, Veracruz, ha compartido abiertamente su relación con La Luz del Mundo; iglesia de la que fue vocero oficial.

Asimismo, se ha desempeñado como: