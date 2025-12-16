Eva García López es un nombre que ha resaltado en el caso de la secta de La Luz del Mundo pero ¿quién es la mamá de Naasón Joaquín? Te damos detalles de ella como:

¿Quién es Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

¿Qué edad tiene Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

¿Quién era el esposo de Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

¿Cuál es el signo zodiacal de Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

¿Cuántos hijos tiene Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

¿Qué estudió Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

¿En qué ha trabajado Eva García López, madre de Naasón Joaquín?

LÑe niegan fianza a Eva García López, madre de Naasón Joaquín

Eva García López de Joaquín es la madre de Naasón Joaquín, mejor conocido como el líder de La Luz del Mundo, organización tachada de secta y acusada de tráfico sexual de menores y crimen organizado.

Anteriormente, el líder de La Luz del Mundo era Samuel Joaquín Flores, esposo de Eva García López y quien ahora está acusada de:

Conspiración de crimen organizado

Tráfico sexual

Enriquecimiento ilícito

Explotación sexual

Pornografía infantil

También la fiscalía de Nueva York alega que Eva García López facilitó y encubrió abusos sexuales cometidos tanto por su hijo como por su esposo esposo contra menores y mujeres de la congregación.

Eva García López nació un 15 de septiembre de 1945, por lo que actualmente tiene 80 años de edad.

Tal y como se dijo, Eva García López estuvo casada con el anterior líder de La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores.

Sin embargo, tras su muerte en 2014, su hijo Naasón Joaquín García terminó liderando la congregación religiosa.

Al haber nacido un 15 de septiembre, Eva García López de Joaquín pertenece al signo zodiacal de Virgo, uno de los signos relacionados al elemento Tierra y regidos por el planeta Mercurio.

Entre algunas de las características que tienen los Virgo como Eva García López, están:

Son muy detallistas y observadores

Les gusta la organización y la eficiencia

Tienen altos estándares para sí mismos y para los demás

Son trabajadores y serviciales

A veces son muy críticos

Tras casarse con Samuel, Eva García y él tuvieron 8 hijos:

Benjamín Israel Azael Rahel Naasón Merarí (líder de La Luz del Mundo) Betsabé Uzziel Atlaí

De acuerdo a la defensa de Eva García López encabezada por la abogada Priya Chaudhry, revela que la madre de Naasón Joaquín, solo cuenta con educación básica.

Si bien no se sabe si tuvo empleos anteriores, desde su matrimonio con Samuel Joaquín, anterior líder de La Luz del Mundo, Eva García López ha mantenido un papel importante dentro de la organización e incluso después de la muerte de su esposo y posterior liderazgo de su hijo, Naasón Joaquín.

Las investigaciones aseguran que ella mantuvo un papel activo en la estructura denominada por las autoridades como “Joaquín LLDM Enterprise”.

De hecho, la fiscalía de Nueva York le ha imputado delitos que son considerados de alta gravedad, mismos que están relacionados con explotación sexual y delincuencia organizada.

Niegan fianza a Eva García López, madre de Naasón Joaquín

Tras presentar una solicitud de fianza para continuar con su arresto en su domicilio ubicado en Los Ángeles, California, una jueza de Nueva York en Estados Unidos, negó la fianza de Eva García López, madre del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín.

En las acusaciones que se han presentado en contra de Eva García López, aseguran que ella facilitó varios abusos sexuales de menores de edad tanto para su esposo Samuel, como para su hijo Naasón y otros integrantes.

Las investigaciones en su contra señalan que Eva García López, habría sujetado físicamente a víctimas para facilitar los abusos sexuales.

También han señalado que La Luz del Mundo operaba como una red criminal en donde se usaba la posición jerárquica y espiritual de su líder para manipular y controlar a las víctimas.

Entre las operaciones que García López de Joaquín habría desempeñado junto con otros familiares dentro de la secta, estaban el silenciar denuncias y mantener su esquema de poder.