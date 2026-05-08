Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) explique la reapertura del caso contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo.

“Hay que preguntarle a la Fiscalía. La fiscal… en las reuniones que tenemos del gabinete de seguridad lo mencionó, que había sido una decisión de ellos reabrir el caso… ellos tienen que dar… cuáles fueron las razones por las que decidieron que se reabriera el caso y cuáles son las pruebas que tienen frente a esta investigación…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo al confirmar que Ernestina Godoy, titular de la FGR, ya le había notificado de su decisión en el marco de las reuniones del Gabinete de Seguridad.

Víctimas de Naasón Joaquín García lograron reapertura del caso

Ante el carpetazo del caso de abuso sexual contra menores en el que se involucra a Naasón Joaquín García y otros integrantes de La Luz del Mundo, la FGR determinó la reapertura del caso.

A mitad de abril la propia Claudia Sheinbaum confirmó que la fiscal tuvo acercamiento con las víctimas quienes hicieron la mencionada petición para reabri la ivestigación en la FGR.

La inconformidad de las víctimas surgió desde junio de 2025 cuando la FGR de Alejandro Gertz Manero cerró el caso.

Las víctimas Sochil Martin y Sharim Guzmán también denunciaron que la red delincuencial de Naasón Joaquín García incluye no solo abuso sexual, explotación sexual, pornografía infantil y trata de personas sino lavado de dinero.

Señalamientos contra Naasón Joaquín García en Estados Unidos no paran

Mientras tanto, Naasón Joaquin García, lider de La Luz del Mundo, enfrenta una sentencia de 17 años de cárcel en California, Estados Unidos, por abuso sexual infantil.

Además, está en puerta otro juicio para 2027 en Estados Unidos c ontra Naasón Joaquín García en el que su defensa pretende justificar que los abusos sexuales eran una forma en la que las víctimas se acercarían a dios, lo cual ha generado indignación entre las víctimas.