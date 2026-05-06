Zabdy Azmaveth Quezada Valdez, regidora cuarta en el ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, fue señalada por amenazar a personas víctimas de la iglesia de La Luz del Mundo.

“Ellas mismas van a terminar con su vida por que al ser dejada y aborrecida por dios deja de tener sentido la vida. Los judas, se ahorcan solitos” Zabdy Azmaveth Quezada Valdez. La Luz del Mundo

En un mensaje en redes sociales, la integrante de La Luz del Mundo y de Morena, calificó de “judas” a quienes han exhibido a esa iglesia, de ser “aborrecidas por dios” y aseguró que terminarán suicidándose.

Así lo dijo luego de que víctimas de La Luz del Mundo han conseguido que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra investigaciones contra su líder Naasón Joaquín García.

Esposo de Zabdy Quezada está prófugo; asegura no temer a la justicia de Estados Unidos

Zabdy Azmaveth Quezada Valdez dijo “nosotros nos hemos callado por prudencia pero no por miedo a nadie”.

No obstante, su esposo Silem García Peña, vocero de la Iglesia de La Luz del Mundo, fue declarado el año anterior como prófugo de la justicia por una corte de Nueva York.

Los delitos de los que lo acusan son crimen organizado, tráfico sexual y abuso infantil.

Señalan de “judas” a quienes no defienden polémicos argumentos de Naasón Joaquín Garcia

El tipo de ataques sobre “te ahorcarás como judas” es un insulto recurrente entre integrantes de La Luz del Mundo contra quienes presuntamente no han defendido a Naasón Joaquin García o han cambiado de opinión

Las declaraciones se dan en el marco de la posible reapertura de un nuevo juicio para 2027 contra Naasón Joaquin García que ha causado polémica al revelarse los argumentos de sus abogados relativos a que mediante el abuso sexual sus víctimas se acercaban a dios.

¿Zabdy Quezada se identifica con “La Diabla”?

A pesar de su acercamiento religioso, Zabdy Quezada se identificaría con el personaje de Yesica Beltran “La Diabla”, en Sin Senos no hay Paraíso.

En redes sociales ha compartido un reel de en el que el personaje lanza la siguiente amenaza “Usted lastima el corazón de mi hija y yo le traigo el de su mamá”, en el que describió que ese es un mensaje “con amor, su futura suegrita”.