Con una larga carrera militar, Sinuhé Téllez López tomó protesta este lunes 16 de marzo como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa frente a Rubén Rocha Moya.

Sinuhé Téllez López hizo un reconocimiento a Óscar Rentería Schazarino, quien dejó el cargo para reincorporarse a la Sedena, y agradeció la confianza por el mando otorgado.

¿Quién es Sinuhé Téllez López?

Sinuhé Téllez López es un miembro activo del Ejército que ha ocupado cargos de mando en las Fuerzas Armadas y, recientemente, fue designado como secretario de Seguridad de Sinaloa.

¿Quién es Sinuhé Téllez López? (Redes sociales)

De acuerdo con los reportes, Sinuhé Téllez López cuenta con formación militar y combate al narcotráfico. Ha ocupado mandos en batallones de infantería y áreas de operaciones del Estado Mayor.

Como parte de su carrera militar, Sinuhé Téllez López ha recibido diversas condecoraciones y reconocimientos, como:

Condecoraciones de Perseverancia

Mérito en la campaña contra el narcotráfico

Servicio distinguido y Legión de Honor

Reconocimientos por participación en el Plan DN-III-E

¿Qué edad tiene Sinuhé Téllez López?

La edad de Sinuhé Téllez López es desconocida.

¿Sinuhé Téllez López está casado?

El estado civil de Sinuhé Téllez López es desconocido.

¿Sinuhé Téllez López tiene hijos?

No se ha dado a conocer si Sinuhé Téllez López tiene hijos.

¿Qué estudió Sinuhé Téllez López?

Fuentes señalan que Sinuhé Téllez López tuvo formación militar en el Heroico Colegio Militar, realizando una licenciatura en Administración Militar.

Posteriormente estudió dos maestrías en:

Dirección Estratégica Seguridad Nacional

¿Cuál es la trayectoria de Sinuhé Téllez López?

Con más de 30 años de trayectoria militar, Sinuhé Téllez López se ha desempeñado en cargos como:

Comandante de sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón, Coahuila

Comandante de compañía en el 53 Batallón de Infantería en Tlaltenango, Zacatecas

Segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería en el Estado de México

Jefe de cuartel en la 9ª Zona Militar en Culiacán

Jefe de operaciones contra el narcotráfico en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa

Jefe de la Sección de Operaciones del Cuartel General de la Quinta Región Militar (Jalisco)

Instructor en la Escuela Superior de Guerra

Ayudante del secretario de la Defensa Nacional

Comandante de la Policía Ministerial Militar

Agregado militar en la embajada de México en Alemania

Comandante del 110 Batallón de Infantería en San Ignacio, Sinaloa

¿Quién es Sinuhé Téllez López? (Redes sociales)

Designan a Sinuhé Téllez López como nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa

Este lunes 16 de marzo, Sinuhé Téllez López tomó protesta como nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa tras haber trabajado junto al gobernador Rubén Rocha Moya por la seguridad del estado.

Con su nombramiento, el gobierno de Sinaloa busca reforzar las estrategias de seguridad en la entidad, una de las regiones del país con mayores retos por la amenaza del crimen organizado.