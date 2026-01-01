El Año Nuevo ha llegado y con el Calendario 2026 en México con varios días de descanso obligatorio y feriados a lo largo del año.

Fechas en el Calendario 2026 en México definidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y las celebraciones populares y cívicas, pero ¿qué días son?

Días de descanso obligatorio en el Calendario 2026 en México

Los días de descanso obligatorio en el Calendario 2026 en México son los marcados por la Ley Federal del Trabajo como derecho para las personas trabajadoras.

De acuerdo a la Ley vigente en el Calendario 2026 en México, para este año serán siete los días de descanso obligatorio, siendo los siguientes:

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

Lunes 2 de febrero – Aniversario de la Constitución (5 de febrero)

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre – Independencia de México

Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana (20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre – Navidad

Calendario 2026 en México: días de descanso obligatorio y feriados (Pinterest)

Días feriados en el Calendario 2026 en México

En el Calendario 2026 en México los días feriados son los marcados por las celebraciones y conmemoraciones cívicas, así como los descanso para los alumnos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales no están contemplados en los días obligatorios oficiales.

Con ello, los días feriados en el Calendario 2026 en México se marcan con las fechas de:

Los viernes 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo, 26 de junio - Consejos técnicos de viernes

Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril - Semana Santa

Miércoles 5 de mayo - Batalla de Puebla

Domingo 10 de mayo - Día de las Madres

Viernes 15 de mayo - Día del Maestro

Miércoles 15 de julio - Fin del ciclo escolar

Lunes 2 de noviembre - Día de Muertos

Sábado 12 de diciembre - Día de la Virgen de Guadalupe