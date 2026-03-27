La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, pero a diferencia de otras fechas como la Navidad, no ocurre el mismo día cada año pero ¿por qué?

Esto suele generar dudas entre quienes planean vacaciones o actividades religiosas, por lo que te decimos cuál es la explicación del padre José de Jesús Aguilar.

¿Por qué cambia la fecha de Semana Santa cada año? Te explicamos

Durante una plática con Gustavo Adolfo Infante, el padre José de Jesús Aguilar reveló el porqué la Semana Santa cambia de fecha cada año, es decir que no tiene una fecha fija como otras festividades.

La razón principal, según reveló el párroco, es porque la Semana Santa comienza el primer domingo después de primavera porque los judíos salieron de Egipto y esa fue su Pascua.

Asimismo, el padre asegura que Jesús celebró la última cena y fue crucificado durante la Pascua judía, siendo esta la razón por la que el primer domingo de luna llena de primavera comienza la Semana Santa.

“Tiene que coincidir después de primavera la primera luna llena y en domingo, entonces ese día se celebra la pascua y por esta razón se mueve.” padre José de Jesús Aguilar

Es decir que esta sería la manera en cómo se determina el día de la Pascua, que es el domingo más importante de esta conmemoración y de la religión católica cristiana.

Desde el siglo IV, se estableció que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, que ocurre alrededor del 21 de marzo.

A partir de esa fecha se organiza toda la Semana Santa, la cual inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección.

Aunque el calendario lunar no coincide exactamente con el calendario solar que usamos diariamente, las fechas pueden variar cada año entre finales de marzo y mediados de abril para la Semana Santa.

Por lo que las fechas para determinar cada año la Semana Santa combina elementos astronómicos y religiosos, lo que explica por qué cada año se mueve y no siempre cae en la misma fecha.