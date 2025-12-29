La presidenta Claudia Sheinbaum confirma cifra de muertos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico e instruye a Gobernación para atención a las víctimas.

El 28 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en X para confirmar la cifra de muertos tras el accidente Interoceánico ocurrido el domingo 28 de diciembre.

Claudia Sheinbaum confirma cifra de muertos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó a la presidenta Claudia Sheinbaum que el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó un saldo de 13 muertos.

98 personas resultaron lesionadas, 5 de ellas de gravedad; los heridos fueron canalizados a diversos hospitales del IMSS en M atías Romero y Salina Cruz, así como en IMSS- Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Claudia Sheinbaum dio instrucciones al secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se trasladen al lugar donde ocurrió el incidente y atiendan a las familias afectadas.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Los delegados del IMSS e IMSS Bienestar también apoyarán a las víctimas por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de coordinar las labores en el accidente del Tren Interoceánico.

Por último, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo del gobierno de Oaxaca y equipo en el incidente.

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros (Especial)

Esto se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El accidente del Tren Interoceánico de la Línea Z ocurrió a la altura del municipio de Nizanda, en Oaxaca.

El accidente ocurrió por el descarrilamiento de la máquina principal del Tren Interoceánico; el transporte llevaba 241 pasajeros.

El incidente fue atendido por cinco ambulancias terrestres, un aérea y 40 elementos de sanidad naval.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, coordinó con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el apoyo necesario para las víctimas del Tren Interoceánico.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con seguir informado sobre el accidente del Tren Interoceánico.