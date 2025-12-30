Luego del accidente ocurrido 28 de diciembre de 2025, se dio a conocer el monto del seguro al que tiene derecho cada pasajero del Tren Interoceánico en caso de una tragedia.

En el contrato FIT-GARMOP-ADQ-5-25, que cubre incidentes del Tren Interoceánico, se establece que por muerte accidental e incapacidad permanente se otorgarán hasta casi 400 mil pesos.

Se sabe que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), empresa de la SEMAR encargada de operar el Tren Interoceánico, contrató por casi 10 millones de pesos un seguro para pasajeros que cubre:

Fallecimientos

Lesiones

Incapacidad permanente total

Gastos funerarios

Asistencia médica

Perdida de equipaje

Esto es que lo deberá pagar el seguro a los afectados por el accidente en el Tren Interoceánico

De acuerdo con las autoridades, el accidente del Tren Interoceánico dejó un saldo de 98 lesionados y 13 muertos, entre los que se incluyen menores de edad y personas de edad avanzada.

Pasajeros del Tren Interoceánico tenían seguro de viajero por esta cantidad

Según estipula el seguro de viajero, las personas afectadas tendrán derecho a recibir alguna compensación al presentar su boleto en el que se acredite que viajaban en el Tren Interoceánico al momento del percance.

Los montos a cubrir son:

Por muerte accidental: Límite máximo de 3,414. 259 UMA, es decir alrededor de 386,289.26 pesos

Por incapacidad accidental permanente total: Límite máximo de 3,684.259 UMA, casi 416,837.06 pesos

Por gastos funerarios: Límite máximo de 270 UMA, que representa 30,547.80 pesos

Se indica que este seguro también garantiza la cobertura de asistencia médica, aparatos de prótesis, ortopedia e incapacidad permanente parcial, al cual podrán acceder presentando su identificación, RFC, CURP, comprobante de domicilio y boleto de abordaje.