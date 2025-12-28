Testimonios de personas que viajaban en el Tren Interoceánico que se descarriló este 28 de noviembre han comenzado a circular en redes sociales para mostrar que hay personas atrapadas y señalar que “venía muy fuerte”.

“Desafortunadamente así quedamos, se descarriló este tren, el Oceánico, que íbamos a Coatzacoalcos con toda mi familia muchísima gente está allá tirada… nosotros veníamos en el último vagón, toda mi familia está bien, pero muchísima gente estamos tratando de sacarla porque está muy terrible, muy triste, sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos... un poquito quedamos golpeados, está bien” Pasajero de Tren Interoceánico descarrilado

El hombre que grabó el video señaló que se dirigía a Coatzacoalcos, Veracruz, con toda su familia.

También relató que se sumaron a rescatar a las personas que aún estaban atrapadas en los vagones del Tren Interoceánico que cayeron al fondo del barranco.

Semar confirma 20 lesionados por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó 20 personas lesionadas, de los 241 pasajeros, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, quienes dijo se han llevado a hospitales para su oportuna atención médica.

Informó que sigue el apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y 40 elementos de sanidad naval.

Semar actualiza información por descarrilamiento del Tren Interoceánico (Semar)

Rocío Nahle activa servicio médico en Veracruz; ofrece apoyo a Oaxaca

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que se ha comunicado con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con quien dijo se ha coordinado y ofrecido el apoyo necesario ante el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Informó que el sistema de salud de la zona de Istmo, que le corresponde Veracruz, se activó de acuerdo con el protocolo de servicio de emergencia.

“Me he comunicado con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para coordinarnos y ofrecer el apoyo necesario ante el accidente del tren Interoceánico.El sistema de salud en la zona del Istmo se activó de acuerdo al protocolo de servicio emergente para atender a quienes lo necesiten” Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

Propuesta para que Semar no opere el Tren Interoceánico

Cabe recordar que en junio de este año, Movimiento Ciudadano en el Senado propuso que se cree la Agencia de Trenes y Transporte Público para que se encargue de operar tanto el Tren Maya como el Tren Interoceánico.

Ello tenía como objetivo que las Secretarias de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Semar se concentre en actividades que son sus principal tarea: la defensa del territorio nacional.