La tormenta tropical Trudy y el huracán Simón mantienen en alerta a puertos debido a las lluvias previstas para este miércoles 14 de octubre de 2026.
En un comunicado, la Semar anunció el cierre de los siguientes puertos como medida preventiva ante la llegada del huracán Simón, que se mantiene en categoría 1:
Embarcaciones mayores:
- Nayarit, San Blas
Embarcaciones menores:
- Baja California Sur, La Paz y Los Barriles
- Sinaloa, Teacapán
- Nayarit, San Blas y Chacala
Tormenta tropical Trudy y huracán Simón: ¿En dónde lloverá?
De acuerdo con autoridades, la tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose y generará lluvias puntuales fuertes en:
- Occidente del país
- Costas de Oaxaca
- Costas de Guerrero
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también indica que el huracán Simón ocasionará lluvias puntuales fuertes en:
- Costas de Jalisco
- Costas de Nayarit
Otros estados en los que también se esperan lluvias puntuales fuertes son:
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Yucatán
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
Como parte de las recomendaciones, se exhorta a la población a prevenir riesgos por inundaciones, deslizamientos de ladera, mareas de tormenta y oleaje alto, así como atender las indicaciones de Protección Civil.
Autoridades piden a embarcaciones tomar precauciones por tormenta tropical Trudy y el huracán Simón
Debido a las condiciones climáticas por la tormenta tropical Trudy y el huracán Simón, se solicita a las embarcaciones mantenerse informadas.
Las autoridades piden tomar precauciones en la navegación, así como en actividades como:
- Portuarias
- Turísticas
- Deportivas
- De pesca
- Ribereñas
- De playa