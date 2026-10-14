La tormenta tropical Trudy y el huracán Simón mantienen en alerta a puertos debido a las lluvias previstas para este miércoles 14 de octubre de 2026.

En un comunicado, la Semar anunció el cierre de los siguientes puertos como medida preventiva ante la llegada del huracán Simón, que se mantiene en categoría 1:

Embarcaciones mayores:

Nayarit, San Blas

Embarcaciones menores:

Baja California Sur, La Paz y Los Barriles

Sinaloa, Teacapán

Nayarit, San Blas y Chacala

Tormenta tropical Trudy y huracán Simón (Especial)

Tormenta tropical Trudy y huracán Simón: ¿En dónde lloverá?

De acuerdo con autoridades, la tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose y generará lluvias puntuales fuertes en:

Occidente del país

Costas de Oaxaca

Costas de Guerrero

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también indica que el huracán Simón ocasionará lluvias puntuales fuertes en:

Costas de Jalisco

Costas de Nayarit

Otros estados en los que también se esperan lluvias puntuales fuertes son:

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Chihuahua

Coahuila

Durango

Estado de México

Como parte de las recomendaciones, se exhorta a la población a prevenir riesgos por inundaciones, deslizamientos de ladera, mareas de tormenta y oleaje alto, así como atender las indicaciones de Protección Civil.

Tormenta tropical Trudy y huracán Simón (Especial)

Autoridades piden a embarcaciones tomar precauciones por tormenta tropical Trudy y el huracán Simón

Debido a las condiciones climáticas por la tormenta tropical Trudy y el huracán Simón, se solicita a las embarcaciones mantenerse informadas.

Las autoridades piden tomar precauciones en la navegación, así como en actividades como: