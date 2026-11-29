A través de su cuenta de X, Luz Elena González Escobar emitió una tajante respuesta a los señalamientos públicos realizados en su contra por el medio Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola.

“Es particularmente grave que ahora pretendan atribuirme la intención de ocultar información. Es una acusación dolosa y no voy a permitir que se normalice la mentira bajo el disfraz de una investigación periodística” Luz Elena González

Luz Elena González Escobar calificó las imputaciones de Carlos Loret de Mola como falsedades infundadas que recurrentemente reciclan información sin presentar pruebas válidas ni hallazgos reales.

En su defensa, aclara detalladamente que su propiedad inmobiliaria fue debidamente declarada con anterioridad y que jamás ha ocultado información patrimonial.

Asimismo, rechaza categóricamente haber otorgado contratos o favores indebidos al Grupo Kosmos, a Katya Somohano o a Pant3ra Infraestructura, explicando que los proyectos mixtos dependen de comités colegiados y no de decisiones unilaterales.

Luz Elena González reitera falsedad de dichos de Loret (@LuzElena_GE / X )

Luz Elena González Escobar rechazó las acusaciones de Latinus y Carlos Loret de Mola

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, rechazó los señalamientos difundidos por Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola, calificándolos como falsos.

“No voy a normalizar que se mienta sobre mi patrimonio, mi trayectoria o mi actuación como servidora pública. Tampoco voy a aceptar que se pretenda intimidarme o desacreditarme mediante acusaciones sin sustento” Luz Elena González

A través de un comunicado difundido en redes sociales, acusó que se distorsionó información documentada para presentar insinuaciones como verdades.

“Voy a ser muy clara: las cuatro acusaciones que han difundido son falsas” Luz Elena González

Luz Elena González Escobar desmintió formalmente los cuatro puntos centrales de las acusaciones en su contra:

Departamento en la colonia Condesa: Aclaró que el inmueble fue adquirido antes de su reincorporación al servicio público y que consta en su declaración patrimonial desde el 3 de diciembre de 2018, descartando cualquier intento de ocultamiento de bienes. Transparencia en declaraciones patrimoniales: Sostuvo que ha presentado sus informes en tiempo y forma, que son de carácter público desde 2018 y que no existen inconsistencias en su patrimonio. Asignación del proyecto “El Solitario” y Grupo Kosmos: Negó haber otorgado de manera unilateral dicho proyecto o haber beneficiado a Grupo Kosmos. Explicó que los esquemas de inversión son determinados por procesos colegiados en los que participan diversas dependencias federales, e indicó que la Secretaría de Energía no ha firmado contratos con esa empresa. Vínculos con Katya Somohano y Pant3ra Infraestructura: Reconoció conocer a Somohano, pero rechazó rotundamente haber intervenido o influido en las decisiones contractuales para favorecerla a ella o a la empresa Pant3ra Infraestructura.

Luz Elena González reitera falsedad de dichos de Loret (@LuzElena_GE / X )

Luz Elena González Escobar pide no confundir periodismo con la difusión de falsedades

Luz Elena González Escobar diferenció de manera categórica el periodismo legítimo de lo que calificó como manipulación y difusión de falsedades en medios de comunicación.

“Eso no es periodismo de investigación. Es manipulación. Y hay que decirlo, cuando se presentan mentiras que los documentos desacreditan, se está faltando a la verdad” Luz Elena González

Reconoció que los medios tienen pleno derecho a cuestionar su gestión, investigar su trayectoria y revisar su patrimonio, señalando que esto forma parte del escrutinio público legítimo.

“Pueden cuestionarme. Pueden investigar mi trayectoria. Pueden revisar mi patrimonio y preguntar por cada decisión que haya tomado en el ejercicio de mis responsabilidades. Es su derecho y es parte del escrutinio público” Luz Elena González

En ese sentido, afirmó que “la crítica se responde con argumentos” y “las preguntas se responden con información”.

“Lo que no pueden hacer es presentar falsedades como verdades, ignorar deliberadamente información que contradice sus versiones y pretender que sus audiencias confundan una insinuación con una prueba” Luz Elena González

Advirtió que “no confundan la mentira con el periodismo” y sostuvo que presentar insinuaciones como verdades ignorando deliberadamente documentos oficiales constituye una manipulación informativa y una falta a la verdad.

Elena González Escobar, secretaria de Energía (Moisés Pablo Nava)

Enfatizó que “las mentiras se exhiben y se desmienten”, aclarando que no normalizará que se mienta sobre su persona ni aceptará que se intente intimidarla o desacreditarla con acusaciones sin sustento.

Asimismo, remarcó que repetir acusaciones falsas durante varios días no las convierte en verdad ni puede transformar en delito lo que está declarado y respaldado por la ley.