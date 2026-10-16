El viernes 16 de octubre, los estudiantes en los estados de Guerrero y Puebla no tendrán actividades, pues se ordenó la suspensión de clases por el clima adverso originado por el huracán Trudy.

Así lo anunciaron las autoridades educativas tanto de Guerrero como de Puebla, al señalar que la medida aplica para todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas.

Cabe destacar que la suspensión de clases debido a las condiciones del clima que son provocadas por el paso del Huracán trudy, también podría aplicarse en el estado de Oaxaca.

Huracán Trudy (Conagua )

Mantienen suspensión de clases en Puebla y Guerrero por el huracán Trudy

Con la finalidad de resguardar la integridad de estudiantes, personal docente y trabajadores en general, autoridades educativas de Guerrero y Puebla informaron que el viernes 16 de octubre no habrá clases.

Lo anterior debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en ambos estados ante el avance y cercanía del huracán Trudy que ha evolucionado a categoría 1.

Al respecto, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que no habrá actividades académicas y administrativas en todas las escuelas de todos los niveles en la entidad, para los dos turnos.

Por ello, la gobernadora, Evelyn Salgado pidió a la población a mantenerse alerta ante las lluvias que se registran y se pronostican para las siguientes horas por el Huracán Trudy.

Lluvias por Huracán Trudy (Cuartoscuro / Administrador Prueba)

En tanto, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que todos los planteles de niveles básico, medio superior y superior en las sierras Norte, Nororiental y Negra no tendrán clases.

Sobre la medida, resaltó que es en atención al alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres que pronostica lluvias intensas a torrenciales.

Oaxaca también suspendería clases por el frente frío 2

Además de Guerrero y Puebla, la suspensión de clases debido al clima adverso generado por el Huracán Trudy para el viernes 16 de octubre, también podría aplicarse en el estado de Oaxaca.

Por medio de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamó a los docentes de la Costa valorar la posibilidad de suspender las actividades.

En el mismo sentido, la Sección 22 de la CNTE indicó que el resto de zonas del Oaxaca deben permanecer alertas por cualquier condición de riesgo y de ser el caso, se eviten las actividades educativas.