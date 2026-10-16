El Gobierno de México pidió a autoridades y población reforzar las medidas de prevención ante los efectos previstos del huracán Trudy y el frente frío número 2.

La Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil señalaron que ambos sistemas meteorológicos provocarán condiciones adversas durante los próximos días.

Los pronósticos contemplan lluvias torrenciales e intensas, fuertes vientos, oleaje elevado y un evento de Norte, con mayor intensidad durante el fin de semana.

¿Qué estados enfrentarán lluvias, vientos y oleaje intensos?

El huracán Trudy permanece como categoría 1 en el Pacífico, mientras mantiene un desplazamiento hacia el nor-noroeste y podría acercarse a Colima y Jalisco.

Para el viernes se prevén lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, además de precipitaciones intensas en Guerrero y Oaxaca.

Frente Frío 2 en México (Especial)

El sábado se esperan lluvias intensas en varios estados, mientras las costas de Colima y Michoacán podrían registrar vientos de hasta 110 km/h.

Durante esa jornada, el oleaje alcanzaría entre 5 y 7 metros en costas de Colima, Michoacán y Veracruz, según el pronóstico difundido.

Para el domingo se pronostican lluvias torrenciales en Colima, Michoacán y Jalisco, además de vientos con rachas de hasta 150 km/h en costas.

El oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros en costas de Jalisco y Colima, mientras también se prevén condiciones adversas en otras regiones.

Ante este escenario, autoridades mantienen vigilancia sobre presas, ríos y zonas de riesgo, además de preparar equipos especializados para atender posibles emergencias.

La CNPC informó que existen 1,614 refugios temporales disponibles en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, mientras recomendó evitar ríos, arroyos y zonas inundadas.