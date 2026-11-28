La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) ha activado la alerta naranja en las 16 alcaldías por ​​lluvias fuertes.

Según los pronósticos climáticos, seguirá la persistencia de lluvias fuertes para la mañana, tarde y noche durante este sábado 28 de noviembre, así como durante la madrugada del domingo 29 de noviembre en todas las demarcaciones de la CDMX.

Pues se prevén lluvias fuertes entre 35 y 49 mm para la CDMX, con ello las autoridades piden a la población seguir las recomendaciones para evitar percances ante encharcamientos e inundaciones.

Además de seguir las medidas de seguridad para personas mayores, vulnerables, así como niños y niñas, así como evitar salir de casa durante las lluvias.

Alerta naranja en CDMX por lluvias fuertes en las 16 alcaldías (SGIRPC CDMX)

Protección Civil alerta por lluvias en ocho estados

Protección Civil ha alertado por lluvias en ocho estados para esta sábado 28 de noviembre debido a la primera tormenta invernal y la entrada del frente frío número 8.

En el pronóstico se esperan lluvias torrenciales en Guerrero; intensas en Oaxaca y Puebla; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos, y fuertes en los estados de Tlaxcala y Veracruz.

Asimismo, el frío se sentirá en el norte, centro y oriente del país; además de que se tendrá posible caída de nieve o agua nieve en cimas superiores a los 2,800 msnm de 9 estados del centro: