El huracán Trudy se mantiene como categoría 3 este viernes 16 de octubre en las costas del Pacífico, frente a Michoacán y Guerrero; sin embargo, durante el fin de semana podría llegar a categoría 4.
De acuerdo con Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana también se mantendrá activo el frente frío 2 en estados como:
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Puebla
- Hidalgo
- Oaxaca
- Guerrero
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
- Veracruz
- Tabasco
- Baja California Sur
- Quintana Roo
En este sentido, resaltó la importancia de atender las indicaciones de las autoridades correspondientes en el marco de las lluvias que ocasionará el huracán Trudy y llamó a no cruzar ríos durante la temporada.
Huracán Trudy mantiene su trayectoria; podría alcanzar categoría 4
El huracán Trudy se mantiene frente a las costas de Guerrero y Michoacán la mañana del 16 de octubre; podría alcanzar la categoría 4.
Al corte de las 6:00 horas, tiempo local, el huracán se encontraba a 385 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Sin embargo, se espera que alcance la categoría 4 durante el sábado 17 de octubre, mientras se desplaza frente a las costas de Colima y Jalisco.
De acuerdo con Fabián Vázquez, ha tenido una rápida intensificación como los ciclones anteriores; además, señaló que este huracán mantendrá interacción con el Frente Frío 2.
Por otra parte, destacó que se acercará a las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo 18 de octubre.
Asimismo, destacó que se prevé que para el miércoles 21 de octubre se encuentre a 65 km de las costas de Jalisco como categoría 2.
Frente Frío 2 afectará a 13 estados durante el fin de semana; provocará lluvias en el Pacífico y el Golfo de México
Por otra parte, Fabián Vázquez señaló que durante el fin de semana se desplazará del Frente Frío 2 por el territorio nacional.
El director del SMN resaltó que la humedad que traiga el huracán Trudy va a chocar con el frente frío, lo que ocasionará lluvias muy fuertes sobre el Golfo de México.
En este sentido, resaltó que se tendrán lluvias intensas a torrenciales durante el 16 de octubre en:
- Oaxaca
- Guerrero
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Puebla
- Hidalgo
Para el sábado 17 de octubre se esperan lluvias intensas en:
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Puebla
- Hidalgo
- Guerrero
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
- Sur de Veracruz
- Tabasco
- Baja California Sur
- Quintana Roo
Para el domingo 18 de octubre se tendrán lluvias intensas en:
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Puebla
- Hidalgo
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
- Sur de Veracruz
- Tabasco