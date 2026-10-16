El huracán Trudy se mantiene como categoría 3 este viernes 16 de octubre en las costas del Pacífico, frente a Michoacán y Guerrero; sin embargo, durante el fin de semana podría llegar a categoría 4.

De acuerdo con Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana también se mantendrá activo el frente frío 2 en estados como:

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Hidalgo

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Veracruz

Tabasco

Baja California Sur

Quintana Roo

En este sentido, resaltó la importancia de atender las indicaciones de las autoridades correspondientes en el marco de las lluvias que ocasionará el huracán Trudy y llamó a no cruzar ríos durante la temporada.

Huracán Trudy mantiene su trayectoria; podría alcanzar categoría 4

El huracán Trudy se mantiene frente a las costas de Guerrero y Michoacán la mañana del 16 de octubre; podría alcanzar la categoría 4.

Al corte de las 6:00 horas, tiempo local, el huracán se encontraba a 385 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sin embargo, se espera que alcance la categoría 4 durante el sábado 17 de octubre, mientras se desplaza frente a las costas de Colima y Jalisco.

De acuerdo con Fabián Vázquez, ha tenido una rápida intensificación como los ciclones anteriores; además, señaló que este huracán mantendrá interacción con el Frente Frío 2.

Por otra parte, destacó que se acercará a las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

Asimismo, destacó que se prevé que para el miércoles 21 de octubre se encuentre a 65 km de las costas de Jalisco como categoría 2.

Frente Frío 2 afectará a 13 estados durante el fin de semana; provocará lluvias en el Pacífico y el Golfo de México

Por otra parte, Fabián Vázquez señaló que durante el fin de semana se desplazará del Frente Frío 2 por el territorio nacional.

El director del SMN resaltó que la humedad que traiga el huracán Trudy va a chocar con el frente frío, lo que ocasionará lluvias muy fuertes sobre el Golfo de México.

En este sentido, resaltó que se tendrán lluvias intensas a torrenciales durante el 16 de octubre en:

Oaxaca

Guerrero

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Hidalgo

Para el sábado 17 de octubre se esperan lluvias intensas en:

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Hidalgo

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Sur de Veracruz

Tabasco

Baja California Sur

Quintana Roo

Para el domingo 18 de octubre se tendrán lluvias intensas en: