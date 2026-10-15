El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Trudy ya alcanza categoría 1 frente a las costas de Guerrero y Oaxaca en su trayectoria por el Pacífico mexicano.

Ya ahora el huracán Trudy categoría 1 se ubica a 465 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima lo que trae vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

La circulación del huracán Trudy categoría 1 traerá la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México, principalmente para Guerrero y Oaxaca.

Huracán Trudy alcanza categoría 1 frente a Guerrero y Oaxaca: trayectoria (Conagua )

Lluvias de intensas a muy fuertes traerá el huracán Trudy categoría 1

El huracán Trudy categoría 1 traerá lluvias de intensas a muy fuertes para los estados de Guerrero y Oaxaca.

Por lo que se prevén lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en el noreste y suroeste de Oaxaca por el huracán Trudy categoría 1.

Así como para el oeste, sur y este de Guerrero, el huracán Trudy categoría 1 les traerá lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm

Mientras que en las costas de Guerrero y Oaxaca el huracán Trudy categoría 1 llega con vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

Y para el oleaje en la entrada del huracán Trudy categoría 1, se estiman olas de 2.0 a 3.0 metros, por lo que se pide a la población de estas zonas extremar cuidado y seguir las indicaciones de las autoridades y Protección Civil.