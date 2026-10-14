Se formó la tormenta tropical Trudy en el Pacífico a partir de la Depresión Tropical Veintiuno-E, al sur de las costas del estado de Oaxaca y Guerrero.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reportan que su centro se encuentra a 560 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca; 790 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero; y 1,255 km de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de hasta 85 km/h mientras se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h.

Trayectoria de la tormenta tropical Trudy (@CNPC)

Continuarán las lluvias en el sur y sureste de México por Trudy

La circulación de Trudy aumentará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México.

Aunque se espera que la tormenta tropical se intensifique en los próximos días, autoridades del SMN precisaron que, por el momento, no representa un peligro directo para el territorio nacional, por lo que no se requiere la emisión de alertas.

La Conagua estima que el 15 de octubre alcanzará la categoría 1 de huracán y escalará a categoría 3 en las primeras horas del 16 de octubre, llegando a categoría 4 cerca del mediodía.

En su punto máximo, se prevé que su centro se ubique a unos 235 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

Además de lluvias, también se esperan marejadas y oleaje peligroso en las costas del sur del país a finales de esta semana.

El ciclón Trudy podría causar afectaciones como oleaje elevado, ráfagas de viento y tormentas en Punta San Telmo, Michoacán, y Manzanillo, Colima.

Ante posibles cambios, el NHC y las autoridades meteorológicas locales recomiendan a la población y a los habitantes del suroeste y centro-oeste de México que se mantengan informados a través de canales oficiales sobre el avance del ciclón.