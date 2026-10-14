La Secretaría de Marina (Semar) anunció la tarde de este martes 13 de octubre el cierre de la navegación en Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero, ante la tormenta tropical Trudy.

A través de redes sociales, la dependencia indicó que se restringía las actividades marítimas de embarcaciones menores.

Semar anuncia cierre de navegación en Acapulco y Puerto Marqués; pide atender recomendaciones por tormenta tropical Trudy

Tras anunciar el cierre de navegación en Acapulco y Puerto Marqués por tormenta tropical Trudy, Semar exhortó a la población para atender recomendaciones de la autoridades locales.

Pidió evitar riesgos por realizar actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Acapulco (Cortesía )

La tormenta tropical Trudy se formó en el océano Pacífico a partir de la Depresión Tropical Veintiuno-E.

De acuerdo con la más reciente actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Trudy se ubica a 560 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca y a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Su desplazamiento se da hacia el noroeste (320°) a 13 km/h con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

Debido a la tormenta tropical Trudy, se reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México.

Pese a todo, el SMN indica que la tormenta tropical Trudy no representa peligro para el territorio nacional.