La Depresión Tropical 9 se formó este martes 6 de octubre en el Golfo de México, donde mantiene condiciones favorables para intensificarse durante los siguientes días.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema podría convertirse en tormenta tropical durante el miércoles y alcanzar fuerza de huracán el jueves 8.

La Depresión se localizó a 615 kilómetros al oeste de Progreso, México, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y presión central de 1007 milibares.

Aunque no se prevé un impacto directo importante en México, el sistema podría generar lluvias y oleaje en zonas del sureste mexicano.

¿La Depresión Tropical 9 representa peligro para México?

El sistema avanzaba hacia el este a 7 kilómetros por hora y se espera que posteriormente gire hacia el norte o noreste.

De acuerdo con el pronóstico, la depresión pasará al norte de la Península de Yucatán durante el jueves antes de acercarse al norte del Golfo.

Depresión Tropical 9 trayectoria (Gobierno de Yucatán)

El NHC pronostica acumulaciones de 2 a 4 pulgadas hasta el jueves en zonas costeras de la Bahía de Campeche, con registros mayores aislados.

Los estados de Campeche y el oeste de Yucatán podrían recibir las precipitaciones más importantes, por lo que autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución.

A partir del viernes y durante el fin de semana, el sistema podría producir entre 3 y 6 pulgadas de lluvia en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses advierten que podrían presentarse inundaciones urbanas y repentinas, además de crecidas aisladas de ríos, principalmente desde Luisiana hasta Florida.