La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) respalda estrategias de seguridad de Claudia Sheinbaum tras operativo donde murió El Mencho.

CONAGO compartió un comunicado para reconocer el trabajo de la Secretaría de Defensa Nacional para detener a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CONAGO respalda estrategias de seguridad Claudia Sheinbaum

La CONAGO reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y se comprometieron a seguir la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las Gobernadoras y Gobernadores de diversos estados de México compartieron su compromiso con:

Mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México.

Respaldar la estrategia de seguridad encabezada por la Presidenta de la República.

Trabajar, desde el ámbito de sus competencias, para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos.

Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Por último, reiteraron su disposición para seguir fortaleciendo la estrategia nacional encabezada por Claudia Sheinbaum.

Refrendamos nuestro compromiso con la paz, la legalidad y la seguridad de México. pic.twitter.com/nag6UuvzSb — CONAGO (@CONAGO_oficial) February 22, 2026

