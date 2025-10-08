Este martes 7 de octubre se registró un enfrentamiento entre manifestantes pro Palestina con policías de Ciudad de México en medio protesta sobre Paseo de la Reforma, rumbo a la embajada de Estados Unidos.

La marcha pro Palestina con rumbo a la embajada de Estados Unidos buscaba protestar contra el genocidio perpetrado por Israel su primer ministro, Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza.

Por lo que repitieron su exigencia al gobierno de México a que rompan relaciones con Israel tras la detención de la Flotilla y a su vez se dé un alto al fuego.

Marcha en Paseo de la Reforma: manifestantes pro Palestina se enfrentan a policías de CDMX

En la marcha que tuvo lugar en Paseo de la Reforma, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX y manifestantes pro Palestina protagonizaron un enfrentamiento.

CHOCAN GRANADEROS CON MANIFESTANTES EN MARCHA PRO PALESTINA EN REFORMA



Elementos de la Policía capitalina protagonizaron un enfrentamiento con manifestantes durante la marcha en apoyo a Palestina que se realiza en Paseo de la Reforma. Se reportó que varios periodistas fueron… pic.twitter.com/wSRTefgP0x — México Ahora (@AhoraMex) October 8, 2025

El enfrentamiento tuvo lugar a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Lucha en cruce con Ignacio Ramírez y Versalles, entre lo que apuntan fue el Bloque Negro de la manifestación.

Y es que tal como informó la SSC de CDMX, los encapuchados intentaron irrumpir en negocios con martillos y piedras, ya que policías encontraron dichos objetos en varias mochilas.

Aunque sólo fue el primero de los enfrentamientos sobre la marcha en Paseo de la Reforma, sin embargo, no hubo detenidos como hasta el momento ha informado la SSC en sus redes sociales.

Pese a esto, se registró el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes pro Palestina así como 4 heridos (tres de ellos policías de CDMX) y periodistas gaseados con extintor.

Marcha pro Palestina en CDMX: enfrentamiento entre policías y Bloque Negro (Captura pantalla)

Marcha en Paseo de la Reforma: Protestan por romper relaciones con Israel

La marcha en Paseo de la Reforma hoy martes 7 de octubre fue organizada diversas organizaciones y estudiantes pro Palestina y protestar contra Israel, la cual comenzó a las 16:00 horas.

Entre los oradores estuvo la activista Mayra Ledezma, quien es hermana de uno de los mexicanos de la Flotilla Global Sumud que fue detenido por Israel, por lo que exigió movilizarse para detener el genocidio.

El mitin habría concluido enfrente de la embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma, sin embargo, el Centro de Orientación Vial señaló que todavía se observa el cierre de la vialidad.

De momento, los organizadores de la marcha en Paseo de la Reforma pro Palestina no se ha pronunciado sobre el enfrentamiento con policías mientras se dirigían a la embajada de Estados Unidos.