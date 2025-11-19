El diputado del PRI, Héctor Yunes, fue el protagonista de un momento de tensión en el Congreso de Veracruz, debido a que fue captado en una fuerte discusión con un asesor.

“Tú me has estado chingando varias veces, ya me tienes hasta la madre, cabrón ¿eh? No te me pongas porque te rompo la madre (...) no te metas conmigo″ Héctor Yunes

En el video que circula en redes sociales, se puede ver al legislador lanzando advertencias contra el asesor, quien intentó calmarlo sin éxito, pues Héctor Yunes incluso lo empujó.

El video de la fuerte discusión de Héctor Yunes con un asesor

Héctor Yunes protagonizó el miércoles 18 de noviembre una fuerte discusión con un asesor en el Congreso de Veracruz y todo quedó captado en un video que circula en redes.

El altercado que ya se ha viralizado ocurrió luego de la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, con quien tuvo otra discusión.

En el video sobre la riña del priísta con el asesor se puede escuchar que, con palabras altisonantes, le reclamó por presuntos actos de acoso y hasta espionaje en su contra.

Debido al supuesto hostigamiento que, dijo, ha ocurrido en al menos 2 ocasiones, Héctor Yunes sentenció al colaborador que ya lo tenía “hasta la madre”, por lo que amenazó con golpearlo.

Por los reclamos de Héctor Yunes, el asesor intentó calmarlo y explicarle lo que ocurría, sin embargo, el diputado del PRI lo empujó y le reiteró la advertencia de romperle “la madre”.

Ante la presencia de miembros de la prensa que grabaron el altercado, el legislador insistió en reclamar a al asesor por tomarle fotos sin ningún motivo y le exigió que no se metiera con él.

Tensión en el Congreso de Veracruz: Héctor Yunes protagonizó un primer incidente

Antes de la fuerte discusión con un asesor, Héctor Yunes ya había sido protagonista de un altercado en plena comparecencia del secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández.

Los reportes sobre el primer altercado en el Congreso de Veracruz, indican que el diputado del PRI se levantó de su curul y encaró al funcionario estatal para gritarle e incluso lanzarle diversos insultos.

Por los hechos, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Tanya Carola Viveros, hizo un llamado a la cordura y pidió a Héctor Yunes respetar el formato de la comparecencia y no faltar el respeto.

Tras el llamado de Tanya Carola Viveros, el priísta decidió abandonar el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” donde se celebraba la comparecencia y entonces ocurrió el segundo incidente.