Vicente Fox respondió al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum de su segundo informe donde recordó el desafuero a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el presidente de México de 2000 a 2006, en su discurso Claudia Sheinbaum estuvo “inventando cuentos” al asegurar que hubo fraude electoral en 2006.

En este sentido, señaló que Felipe Calderón ganó de manera legal las elecciones de 2006, a pesar del discurso de intervención que se ha mantenido por Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que fundó.

“Hace las declaraciones a dos personas particularmente, a Vicente Fox y a Calderón lo mismo, haciendo mentiras, inventando cuentos y dándole a la opinión pública, a los presentes que estaban ahí, una versión totalmente falsa” Vicente Fox

Fox reitera que elecciones 2006 fueron democráticas

En entrevista para Azucena Uresti, Vicente Fox aseveró que las elecciones presidenciales de 2006 fueron democráticas y no de Estado.

En este sentido, aseguró que el ganador claro fue Felipe Calderón, a pesar de que Claudia Sheinbaum insistió en que hubo fraude electoral en los comicios donde AMLO buscó la presidencia por primera vez.

“Efectivamente hubo una elección, que no fue una elección de Estado, fue una elección democrática en la cual e ganador es el presidente Calderón” Vicente Fox

De acuerdo con Vicente Fox, el que se llame a Felipe Calderón como “presidente espurio” muestra como “López Obrador quedó muy ardido… de no tener la presidencia de la república que para él era su máxima aspiración”.

Vicente Fox responde a Claudia Sheinbaum; el desafuero fue constitucional

Por otra parte, respondió a Claudia Sheinbaum sobre la acusación de haber desaforado a AMLO en el marco de las elecciones de 2006.

De acuerdo con el expresidente, no fue él quien desaforó a AMLO, sino los 500 diputados en funciones en ese momento, por lo que reclamó la “cantaleta” de seguir señalándolo como el artífice de dicha figura.