Luego de varios días de calor, Conagua dio a conocer el pronóstico del clima para la CDMX y Edomex, de esta última semana de abril 2026.

Tras el fin de semana caluroso, la atención de muchos ciudadanos en el pronóstico del clima de Conagua para CDMX y Edomex, es si habrá lluvias en estos días.

Pronóstico de Conagua para CDMX

Comenzando con el pronóstico de Conagua para CDMX, tenemos que este lunes 27 de abril la temperatura máxima será de 33 grados con altas posibilidades de lluvia en la tarde.

De hecho el pronóstico de Conagua para CDMX señala que hay un 60% de probabilidad de que se de lluvias con granizo durante durante la tarde del lunes 27 de abril.

Este sería el único día en que llovería en la ciudad en esta semana, pues los próximos días se mantienen de manera uniforme.

Con temperatura mínima de 15 grados, y máxima de 34 grados, con cielos parcialmente nublados en las tardes; pero sin posibilidad de precipitaciones.

Por lo que se recomienda a los habitantes tomar sus precauciones, usando bloqueador solar si saldrán durante la mañana y cargar con chamarra o sombrilla en caso de lluvia por la tarde.

Pronóstico de Conagua para CDMX (Conagua)

Pronóstico de Conagua para Edomex

En el pronóstico de Conagua para Edomex, el clima será más extremo que en la CDMX, pues en el sureste se contarán con temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 38 grados.

La posibilidad de lluvia será mínima, de acuerdo con el pronóstico de Conagua para Edomex, con un 40% de posibilidades durante el lunes 27 de abril.

Mientras que en Toluca la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 28 grados para esta semana, con posibles lluvias durante dos días.

Con un 60% de posibilidad de lluvia y granizo para la tarde del lunes; y un 30% a 60% para la tarde y noche del martes 28, siendo en este caso, lluvias aisladas.

Así como en la CDMX, se pide a la población que salga preparada con chamarra o sombrilla por cualquier eventualidad.

Pronóstico de Conagua para CDMX (Conagua)