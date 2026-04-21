Autoridades activaron una Alerta Amarilla debido a que se esperan fuertes lluvias y granizo en al menos 10 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que las fuertes lluvias y el granizo que se esperan hoy lunes 20 de abril, podrían mantenerse hasta las 23:00 horas.

¿Qué alcaldías de CDMX activaron Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo?

A través de un comunicado, la SGIRPC informó que se activó una Alerta Amarilla debido a que los pronósticos del clima prevén fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan Xochimilco

Lluvias en CDMX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

Se espera que las lluvias registren entre 15 y 29 mm, además de que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

La SGIRPC CDMX instó a la ciudadanía a extremar precauciones, debido a que se podrían generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Además, estos factores sumados a las rachas de viento, podrían ocasionar la caída de ramas y árboles en diversos puntos de la CDMX.

Por ello es importante no tirar basura en las calles, debido a que esta podría obstruir coladeras y evitar su funcionamiento.

En caso de encontrarse en el exterior, es importante el uso de impermeable o paraguas, además de evitar cruzar por zonas que presenten encharcamientos.