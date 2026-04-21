Autoridades activaron una Alerta Amarilla debido a que se esperan fuertes lluvias y granizo en al menos 10 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que las fuertes lluvias y el granizo que se esperan hoy lunes 20 de abril, podrían mantenerse hasta las 23:00 horas.

¿Qué alcaldías de CDMX activaron Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo?

A través de un comunicado, la SGIRPC informó que se activó una Alerta Amarilla debido a que los pronósticos del clima prevén fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de la CDMX:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Coyoacán
  4. Cuajimalpa
  5. Gustavo A. Madero
  6. Iztapalapa
  7. Magdalena Contreras
  8. Miguel Hidalgo
  9. Tlalpan
  10. Xochimilco
Lluvias en CDMX
Lluvias en CDMX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

Se espera que las lluvias registren entre 15 y 29 mm, además de que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

La SGIRPC CDMX instó a la ciudadanía a extremar precauciones, debido a que se podrían generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Además, estos factores sumados a las rachas de viento, podrían ocasionar la caída de ramas y árboles en diversos puntos de la CDMX.

Por ello es importante no tirar basura en las calles, debido a que esta podría obstruir coladeras y evitar su funcionamiento.

En caso de encontrarse en el exterior, es importante el uso de impermeable o paraguas, además de evitar cruzar por zonas que presenten encharcamientos.