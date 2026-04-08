Las fuertes lluvias registradas la tarde hoy martes 7 de abril de 2026 inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, los encharcamientos alcanzaron al menos 30 centímetros de altura e incluso provocaron que en algunas zonas de Ermita Iztapalapa el agua brotara de las coladeras.

Fuertes lluvias inundan Ermita Iztapalapa en CDMX (Especial)

Policía CDMX auxilia por inundación en Ermita Iztapalapa tras fuertes lluvias en CDMX

El gobierno de la CDMX alertó por las inundaciones generadas sobre la Calzada Ermita Iztapalapa tras las fuertes lluvias que azotaron este martes a la CDMX.

Ciudadanos quedaron varados al no poder cruzar dicha vialidad, e incluso otros se arriesgaron a cruzar con cierta precaución debido a la fuerte corriente de agua que se generó.

Entre los puntos más afectados se reportó el cruce con el Eje 6, en donde se generaron “fuentes” ante la fuerza con la que el agua brotó de varias coladeras.

Esta situación generó una movilización de los servicios de emergencia, con la intención de apoyar a la ciudadanía que quedó atrapada en Ermita Iztapalapa.

Como parte de estas tareas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX prestaron sus propias patrullas como vehículos de transporte ante las fuertes lluvias.

Fuertes lluvias inundan Ermita Iztapalapa en CDMX (Especial)

Así, las personas subieron a las unidades oficiales para poder cruzar Ermita Iztapalapa ante los severos encharcamientos, además de hacer frente al paso de vehículos que generaba olas que imposibilitaban el paso.

De acuerdo con la alcaldía Iztapalapa, personal de Servicios Urbanos ya labora en la zona para lograr desazolvar las coladeras afectadas y reducir los encharcamientos generados en la Calzada Ermita Iztapalapa.